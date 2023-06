Polícia Civil prende um foragido da Justiça e outro por porte de arma, ameaça e dano

A Polícia Civil prendeu neste sábado, dois homens em Campo Grande, sendo que um estava com mandado de prisão em aberto e o outro foi preso em flagrante pelo cometimento de vários crimes, inclusive de violência doméstica. As duas prisões foram feitas por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

O primeiro a ser preso foi M.A.C.A., de 37 anos. Ele, que estava foragido da justiça, foi capturado no Bairro Jardim Tijuca.

Já o segundo preso foi E.Q.B., de 45 anos. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ameaça (violência doméstica), e dano (violência doméstica).

Segundo apurado, em relação a este caso, uma equipe do GOI foi acionada para atender local de crime ocorrido na região do Jardim Noroeste. Os policiais foram até o endereço apontado, em uma residência situada na Rua Dois Irmãos.

Lá foram informados que E.Q.B. foi até a casa da namorada e passou a ameaça-la com um revólver. Durante a discussão, o filho da vítima, de 20 anos, entrou em luta corporal com o autor, momento em que a arma de fogo disparou e atingiu E.Q.B., que foi socorrido e levado para o hospital Santa Casa de Campo Grande.

O filho da vítima irá responder por lesão corporal dolosa, no entanto não foi preso. Já E.Q.B. foi autuado em flagrante e será encaminhado para audiência de custódia assim que for liberado do hospital.