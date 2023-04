Polícia Civil promove palestras sobre Bullying e Cyberbullying em escolas de Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), promove série de palestras em escolas privadas de Campo Grande com a temática de prevenção ao Bullying, Cyberbullying e conscientização sobre os efeitos nocivos das Drogas.

Foram realizadas palestras nos Colégios Paulo de Tarso, no dia 26/0404; Colégio Nota 10, no dia 27/04; e no Colégio General Osório, nos dias 27 e 28/04.

Tal iniciativa tem por objetivo buscar um ambiente escolar mais saudável e produtivo, bem como conscientizar as crianças e adolescentes sobre os temas sensíveis acima destacados, dentro da nova realidade digital, onde há uma abundância de informação e também de desinformação, além do uso indiscriminado de redes sociais, que trazem um ambiente que potencializa condutas, expõe os jovens e expande efeitos negativos do que é publicado de forma, muitas vezes, impensada e sob a falsa noção de anonimato.