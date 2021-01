CAMPO GRANDE/MS – O assunto foi pauta nesta Terça-feira (19), no final da tarde, durante encontro do Delegado Geral da Polícia Civil de MS, Marcelo Vargas e da Presidente da Adepol (Associação dos Policiais Civis de MS), Delegada Regina Márcia Rodrigues. A presidente solicitou que os policiais civis recebam o mesmo tratamento dispensado aos profissionais da saúde no plano de vacinação publica para imunização da Covid-19. Ela explica que os policiais estão em situação análoga, trabalhando ininterruptamente e presencialmente no atendimento direto ás pessoas. Ela reforça ainda, que em nenhum momento os policiais civis, cessaram a prestação de seus serviços a sociedade, e o número de infectados na categoria é maior que outras carreiras públicas e grupos de pessoas.