Durante a tarde de ontem desta terça-feira (22), policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande e Alunos em formação da Acadepol, dando continuidade à diversas ações sociais realizadas pela Polícia Civil, entregaram mais de 200 presentes para crianças carentes dos bairros Jardim Canguru e Jardim Noroeste.

As crianças receberam os policiais com muita alegria e entusiasmo. Um dos Alunos da Acadepol que participou da ação social, Eduardo Lembi, que está há poucos meses no estado, disse ter ficado impressionado com o modo que as crianças reagiram ao verem os agentes, dizendo ainda que foi um momento muito emocionante.

O Delegado de Polícia, Gustavo Bueno, salientou que atitudes como esta aproximam a população da Polícia Civil, inclusive quebrando paradigmas existentes a respeito da atividade policial, pois aquela criança atendida passa a ter outra visão com relação ao trabalho policial, e isso com certeza terá reflexos no futuro.