Polícia Civil realiza blitz educativa em alusão ao Agosto Lilás em Campo Grande

Em consonância com as iniciativas que marcam o mês de agosto como o “Agosto Lilás”, a Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) promoveu nesta segunda-feira, (14), a primeira de uma série de blitz educativas previstas para o ano. A ação busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e combate à violência contra a mulher.

A atividade, realizada na rotatória da Via Park com a Av. Mato Grosso, na cidade de Campo Grande (MS), teve como foco a distribuição de panfletos informativos a transeuntes e motoristas que passavam pelo local. A equipe da DEAM se empenhou em transmitir informações relevantes sobre os direitos das mulheres, recursos disponíveis para atendimento em situações de violência e como medidas de apoio oferecidas pela instituição.

Vale destacar que mais duas blitz estão agendadas para ocorrer ao longo do mês de agosto. Uma delas seguiu no centro da capital, visando alcançar um diversificado, e outra no Bairro Aero Rancho, área que registra um maior volume de ocorrências relacionadas à violência contra a mulher.

A DEAM, com essa iniciativa, reforça o compromisso em disseminar a conscientização e empoderamento das mulheres, bem como a promoção de um ambiente seguro e livre de violência.

Fotos: Jéssica Salles PC/MS