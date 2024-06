Polícia civil realiza buscas por idoso desaparecido em Brasilândia

A Delegacia Polícia Civil de Brasilândia conta com a colaboração da população para localizar um idoso desaparecido no município. Afonso Cazuza da Rocha (72) desapareceu no dia 23/05 e desde então não foi mais visto.

O idoso possui problemas de saúde e toma remédios controlados. A polícia realizou diversas buscas pela cidade e municípios próximos, contudo até o momento ele não fora localizado.

Desta forma, é necessário o apoio da população para que se possa identificar o paradeiro do idoso. Qualquer informação pode ser repassada através do telefone (67) 3546-1294.