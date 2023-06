Polícia Civil realiza fiscalização em tabacarias de Aquidauana

A Polícia Civil, na data de 13 de junho, sob a coordenação da DECON ((Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), em conjunto com Delegacia Regional de Aquidauana-MS, encetou operação para reprimir a venda de produtos impróprios/cancerígenos, na Comarca. Oito estabelecimentos foram fiscalizados, sendo que três comerciantes foram conduzidos em flagrante (27), (31) e (22), por receptação e expor a venda produtos impróprios para consumo, além de um quarto que foi indiciado (67).

Os estabelecimentos foram fechados por falta de documentação pertinente e, no total, foram apreendidos 5.404 itens proibidos, em especial cigarros eletrônicos. Além das ações de Polícia Judiciária, os comerciantes foram orientados sobre quais produtos podem ser comercializados. Foram informados ainda sobre a necessidade de alvarás e outros documentos para que o estabelecimento não seja lacrado ou multado.

A operação contou com equipes de Aquidauana (1ª DP e DAM), Anastácio e da DECON, além do apoio do PROCON/MS.