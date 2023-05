Polícia Civil realiza incineração de mais de 700kg de cocaína apreendida em Paranaíba

Na tarde desta quinta-feira (04), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Paranaíba, realizou a incineração de mais de 700kg de cocaína nas dependências de um frigorífico, localizado em Aparecida do Taboado-MS.

O ato seguiu os trâmites legais e contou com a presença de policiais civis, rodoviários federais e militares, além da presença de fiscais da Vigilância Sanitária do Município e peritos do Núcleo de Perícias.

Importante ressaltar o trabalho de integração entre as Forças de Segurança, o que possibilita ações mais rápidas para coibir o tráfico de drogas.

A incineração da vultosa quantidade de cocaína, que possui alto valor de venda no mercado espúrio de entorpecentes, tem por objetivo expurgar o comércio de drogas, tirando-as de circulação o mais rápido possível.