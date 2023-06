Polícia Civil realiza indiciamento de suspeito de estupro de vulnerável em Brasilândia

Nesta sexta-feira (30) a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia-MS, realizou o indiciamento de um homem de 35 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A autoridade policial tomou ciência da prática dos crimes de maus tratos e lesão corporal, praticados pela mãe da vítima, uma criança de apenas 12 anos.

Durante escuta especial realizada com a menor, esta relatou que era constantemente agredida por sua mãe, inclusive a mãe agredia suas outras irmãs menores. Ocorre que durante o depoimento, a adolescente relatou que havia sido abusada sexualmente por seu tio, em data passada, quando residia com ele e com sua tia.

Desta maneira, foi requisitada perícia sexológica na vítima e o médico legista constatou rotura himenal antiga compatível com os relatos da menina. O exame de corpo de delito também foi positivo para lesões corporais.

Foram ouvidas ainda diversas testemunhas, bem como o suspeito, que negou os fatos. Após finalizar as investigações, a autoridade policial constatou elementos suficientes e realizou o indiciamento do homem pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A mãe da vítima, uma mulher de 37 anos, também foi indiciada pelos crimes de lesão corporal e maus tratos, cujas penas somadas podem chegar a 4 anos de prisão.