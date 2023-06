Polícia Civil realiza operação conjunta para combater contrabando e descaminho em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, no âmbito da Operação Hórus, em conjunto com a Receita Federal do Brasil e com o Helicóptero Harpia do DOF-CGPA (Departamento de Operações de Fronteira – Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) desenvolveu nesta quarta-feira, 28/06, uma operação de combate ao contrabando e descaminho no Distrito de Vila Vargas, município de Dourados/MS.

A ação teve por objetivo à identificação de grandes grupos de contrabandista que atuam na fronteira e de seus depósitos clandestinos na região do Distrito de Vila Vargas, lugar conhecido no meio policial como estratégico para os grupos criminosos escoarem os produtos de origem ilícita para todo o Brasil. Desse modo, foi montado um grande cerco na citada localidade, para que os contrabandistas não conseguissem fugir com as mercadorias ilícitas.

Foram empenhadas cerca de 10 viaturas da DEFRON e da RFB e 40 profissionais, com o apoio aéreo do Helicóptero Harpia e com um caminhão da RFB, para o recolhimento dos produtos apreendidos. Durante as diligências, foram identificados diversos depósitos de mercadorias contrabandeadas e descaminhadas, assim como identificadas muitas pessoas que atuam nesse seguimento criminoso.

Na ação foram apreendidos cerca de 200 volumes de mercadorias contendo óculos, relógios, diversos tipos de eletrônicos, cadeados, isqueiros, pneus, equipamentos de saúde, perfumes, bebidas alcoólicas, roupas dentre outros, mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 2 milhões.

Os produtos apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal do Brasil em Ponta Porã/MS, local em que serão lavrados os procedimentos legais contra os responsáveis pelos produtos ilícitos.