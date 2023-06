Polícia Civil realiza palestra sobre a carreira de Delegado, para alunos do ensino médio em Fátima do Sul

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima Do Sul-MS, na manhã desta terça-feira, 20/06, realizou palestra para alunos do ensino médio da Escola Estadual Vicente Pallotti. O convite foi realizado pela Professora Mestra Maria de Lourdes, à frente da disciplina “Projeto de Vida”, que tem como objetivo o desenvolvimento de estudos sobre a dimensão profissional do estudante.

Na oportunidade, a Delegada Titular da DAM, Maria Gabriela Vanoni Carvalho Cruz dos Santos, falou sobre sua trajetória de estudos, como se deu a escolha pelo cargo de Delegada de Polícia Civil, e contou sobre sua experiência na Polícia Militar, que despertou o anseio pela carreira policial aliada à carreira jurídica. Além disso, foram explicados aos alunos noções acerca da profissão, sendo o Delegado de Polícia o primeiro garantidor de direitos fundamentais.

Foram abordados também os requisitos exigidos para o cargo, bem como as diversas fases que permeiam o concurso público para o cargo de Delegado: fase objetiva, discursiva, exames médicos, avaliação psicológica, teste de aptidão física e fase oral. Ao final, os alunos interagiram e realizaram perguntas sanando dúvidas importantes sobre a profissão.

A abordagem da Delegada foi importante para os alunos, no sentido de oferecer orientação vocacional, ampliar o conhecimento sobre o sistema de justiça e estimular o interesse em áreas jurídicas. Atividades nesse sentido, reforçam o compromisso da Polícia Civil em servir e proteger a sociedade.