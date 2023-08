Polícia Civil realiza palestra sobre violência doméstica e familiar contra mulher em São Gabriel do Oeste

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de /MS, representada pela autoridade policial, Delegado Matheus Vital, esteve na COASGO (Cooperativa Agropecuária, na cidade de São Gabriel do Oeste, nesta sexta-feira, 11/08. O convite veio da Coordenadora de Políticas Públicas Municipais da Mulher, e Sra. Lucyanne.

Foi ministrado uma palestra sobre violência doméstica e familiar contra mulher, com a finalidade de fomentar e dar publicidade à campanha do Agosto Lilás. Foi explicado aos funcionários a origem da campanha, assim como as nuances da Lei Maria da Penha (Lei (11.340/06), como por exemplo os fundamentos, objetivos e finalidades da Lei, os tipos de violência contra a mulher (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral).

Os presentes conheceram os âmbitos trazidos pela própria legislação, além de casos práticos do cotidiano, atendimento realizado pela Sala Lilás na Delegacia de Polícia, representações criminais e solicitação de medidas protetivas. Além do Delegado Matheus Vital, estavam presentes o investigador de polícia Vicente Guedes, a assistente social Adriana Ananias, bem como a estagiária de assistência social Julia Loschi.

O Delegado ressaltou sobre a responsabilidade de todos em denunciar casos de violência doméstica, sobretudo porque as agressões ocorrem às cegas, no íntimo do seio familiar.