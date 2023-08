Polícia Civil realiza palestra sobre violência sexual e crimes sexuais virtuais em Fátima do Sul

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional da cidade de Fátima do Sul/MS, promoveu uma importante palestra na Escola Estadual Filinto Müller, nesta quinta-feira, 03/08. O evento teve como objetivo levar informações sobre os crimes sexuais físicos e virtuais aos pais e jovens, contando com a presença dos familiares dos alunos.

A Delegada Titular Maria Gabriela Vanoni Carvalho Cruz dos Santos abordou as condutas criminosas previstas no Código Penal e no Estatuto da Criança e Adolescente, destacando a importância do conhecimento da lei e a proteção de crianças e adolescentes. O investigador Edmundo Honorato especializado em crimes cibernéticos enfatizou a utilização da internet como ferramenta para condutas criminosas, ressaltando os cuidados necessários para evitar que os filhos se tornem vítimas.

Além disso, foram abordados casos elucidados pelo SIG em investigações conjuntas com a Delegacia de Atendimento à Mulher. A palestra destacou a importância do acesso à informação e conscientização para prevenção, reforçando o diálogo entre pais e filhos e o papel dos responsáveis em fiscalizar o dia a dia dos jovens.

A atuação da Polícia Civil nesse tipo de ação reforça o compromisso em reprimir crimes de gravidade e, sobretudo, servir e proteger crianças e adolescentes.