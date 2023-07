Polícia Civil recaptura indivíduo evadido do sistema prisional

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), prendeu nesta sexta-feira, 28/07, J.B.S.A., de 34 anos. Ele estava cumprindo pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG), mas evadiu do sistema prisional em 10/07/2023.

Segundo apurado, o indivíduo, que possui passagens por homicídio qualificado por motivo fútil, vias de fato (violência doméstica), furto e roubo, foi recapturado e preso pelo GOI, na região do Bairro Piratininga e conduzido à DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), que fará o recâmbio para o sistema penitenciário.