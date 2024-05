Polícia Civil recebe representante do Consulado Americano na DECAT

A Polícia Civil, por intermédio da DECAT recebeu na tarde de terça-feira (21) a visita de representantes do Consulado Americano sediado no Estado de São Paulo. O objetivo da reunião, que foi integrada pelo Delegado Paulo Sá, Coordenador do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil, e pela Delegada Titular da DECAT, Gabriela Stainle, foi a troca de informações entre as instituições, visando principalmente estreitar os laços e facilitar o contato nos casos necessários, isto é, na proteção aos direitos dos turistas americanos que estiverem de passagem pelo Estado do Mato Grosso do Sul, de modo geral.

Na ocasião, foi feita uma explanação das atribuições da Delegacia Especializada, que além de trabalhar na repressão aos crimes ambientais e contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, conforme previsto na Lei 9.605/1998, também opera na proteção à integridade física, moral e patrimonial dos turistas.

Outras reuniões com representantes de consulados serão agendadas nos próximos meses na unidade policial, com o mesmo objetivo de facilitar o contato entre as instituições quando for necessário, em prol não somente dos turistas, mas de todos os estrangeiros que por aqui circulam.