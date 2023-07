Polícia Civil recebe viaturas em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil recebeu duas viaturas destinadas ontem (20) para a Delegacia de Ribas do Rio Pardo. Os veículos foram entregues pela Suzano e fazem parte de um termo de cooperação entre a empresa e o Governo do Estado.

Foram entregues para a unidade, uma caminhonete S10, no valor de R$ 310 mil e uma Tracker, no valor de R$ 170 mil, que serão de grande valia para os serviços investigativos e repressivos por parte da Polícia Civil. Além disso, a empresa irá construir o novo prédio da unidade policial, que terá uma área construída de aproximadamente 640 m², com investimento de R$ 5,3 milhões.

As obras iniciaram no mês passado e a entrega está prevista par janeiro de 2024. No local haverá recepção ampla, cartórios, sala de investigação, sala do delegado, sala multiuso, auditório, copa/cozinha, arquivo, alojamentos e amplo estacionamento.

Em suas falas, o Delegado Jairo Carlos Mendes, agradeceu à Suzano pela parceria e por ter atendido grande parte das necessidades da Delegacia, com a aquisição de viaturas e construção do prédio. “Uma estrutura nova, viaturas de alto padrão, policiais experientes e diretores sensíveis às necessidades da unidade, trarão mais benefícios para a população, que terá um atendimento ainda melhor”, ressaltou.

O prefeito interino, Luiz Antônio Fernandes Ribeiro, destacou que “Ribas do Rio Pardo nunca mais será a mesma. Agora é uma cidade industrializada e em ascensão e esta ação da Suzano de equipar e melhor estruturar a Polícia Civil vai trazer mais tranquilidade e segurança para os moradores”, frisou Luiz Antônio, que mencionou que com a chegada da empresa na cidade, a População aumentou cerca de 50% e por isso essa melhoria na estrutura da delegacia e a compra de novas e modernas viaturas eram mais que necessárias.

Para a Delegada Paula Barreto, as viaturas e a obra vieram em boa hora. “Estamos felizes por fazer parte desse momento histórico da cidade. O município só tem a ganhar”, comentou.

Atuando há 14 anos na Delegacia de Polícia Civil, o Investigador Fernando Pereira de Paula e Silva contou que a estrutura do prédio atual é antiga. De lá pra cá houve algumas reformas, mas agora com a construção e adequação para o padrão das demais unidades, com certeza vai melhorar ainda mais a produtividade dentro da unidade. “Trabalhando com equipamentos novos, de ponta e com uma estrutura adequada, dá mais prazer em desenvolver um serviço cada vez melhor”, contou.

Segundo o Gerente da Suzano, Filip Tonon Rocha, disse que é muito gratificante para a empresa esta parceria. “Isso demonstra que não estamos preocupados só com a fábrica e sim com tudo o que acontece em volta. Queremos que esta parceria continue, com ajuda mútua, com o objetivo de promover cada vez mais melhorias na cidade. Desse modo a população será atendida pelo que há de melhor”, reforçou.

O comerciante Delmar Ferreira, de 54 anos, morador há 10 anos no município ficou contente com a notícia e frisou que com isso a população ficará mais segura. “A cidade cresceu e a polícia estava precisando destas melhorias. Para mim que sou do ramo hoteleiro, quanto mais sossego na cidade, melhor”, frisou.

A entrega simbólica das chaves das viaturas aconteceu em frente da Delegacia de Ribas do Rio Pardo e estiveram presentes: o Prefeito-interino – Luiz Antônio Fernandes Ribeiro, Diretor do Departamento de Polícia Especializada – Delegado Edilson dos Santos, Diretor do Departamento de Recursos e Apoio Policial – Delegado Jairo Carlos Mendes, Coordenador do Departamento de Polícia da Capital – Delegado Mário Donizete Ferraz de Queiroz, Delegada-titular da Delegacia de Ribas do Rio Pardo – Paula Barreto Araújo e Delegada-adjunta Thainá Andrezza de Souza Borges, além do Gerente de Meio Ambiente da Empresa Suzano – Filip Tonon Rocha e o comandante do Corpo de Bombeiros – Capitão Hamad.

Esta ação faz parte de um Termo de Cooperação firmado entre o Governo do Mato Grosso do Sul e a empresa Suzano.