Polícia Civil recupera aparelho celular extraviado em Taquarussu

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Taquarussu/MS, recuperou na tarde de hoje, 28/07, um aparelho celular que havia sido perdido pela proprietária no começo deste mês. Desde a comunicação do ocorrido, o Setor de Investigação passou a diligenciar na tentativa de recuperar o telefone, conseguindo encontrá-lo.

O celular foi devidamente apreendido e restituído à sua legítima proprietária. As investigações continuam para apurar alguns pontos do caso e eventual responsabilização criminal de terceiros envolvidos.

Por fim, vale ressaltar que a conduta de apropriar-se de coisa achada é CRIME (Art. 169, parágrafo único, inc. II, do CP), devendo o objeto ser imediatamente restituído ao verdadeiro dono ou, caso desconhecido, entregue perante a Autoridade Policial.