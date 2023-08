Polícia Civil recupera aparelho celular furtado de lar dos idosos, identifica o suspeito da subtração e a receptadora em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (18), A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), da Delegacia de Polícia da cidade de Três Lagoas, recuperou um aparelho de telefone celular furtado do Lar dos Idosos. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (12), por volta de 01h00min, quando um indivíduo invadiu as dependências do Lar dos Idosos e subtraiu um aparelho de telefone celular pertencente a uma funcionária do local.

Na ocasião, o indivíduo adentrou no estabelecimento rastejando, foi até um sofá onde a vítima descansava e subtraiu o aparelho. Dois dias após o crime, os policiais já haviam identificado o autor do furto.

Após a identificação da autoria, os policiais continuaram realizando diversas diligências, e apuraram que o aparelho estava em posse de uma mulher de 41 anos de idade. Os investigadores foram até a sua residência, no Bairro Santo André, onde localizaram o aparelho celular em sua posse.

Ela foi ouvida em declarações, e poderá ser processada pela prática do crime de receptação. O aparelho celular, marca Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 900,00 foi regularmente apreendido para ser restituído a sua legítima proprietária.