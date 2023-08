Polícia Civil recupera aparelhos e alerta sobre receptação de produtos Ilícitos em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), realizou uma operação de Policiamento Repressivo na Capital, visando combater crimes de roubos, furtos e outros delitos patrimoniais. Nesta sexta-feira, 11/08/, os agentes obtiveram êxito ao apreender 02 aparelhos celulares provenientes de crimes (ROUBOS MAJORADOS),

Além disso, recuperaram um veículo que havia sido furtado em Campinas/SP no dia 17/05/2023. Durante as diligências, foram colhidos elementos probatórios que contribuíram para a identificação dos envolvidos nos roubos, incluindo os de natureza majorada.

Os detentores dos aparelhos e do veículo foram responsabilizados pela posse dos itens. A aquisição de produtos provenientes de roubos e furtos, conhecida como receptação, é um crime que pode resultar em pena de até 8 anos de reclusão.

A Polícia Civil alerta a população para ter cuidado ao comprar produtos usados sem comprovação de origem. A DERF destaca a existência de um canal online e gratuito da ANATEL, onde é possível verificar a procedência de um aparelho por meio do seu IMEI, um código de identificação único.

O link está disponibilizado no comunicado. A DERF também incentiva as pessoas a exigirem nota fiscal ou recibo de compra, mesmo para produtos usados, e a concretizarem negociações em lojas especializadas. Preços muito abaixo do mercado ou ofertas por desconhecidos em locais públicos devem levantar suspeitas.

Cautela é essencial para não incorrer no crime de receptação, e que tomar medidas de segurança ao adquirir produtos usados é uma forma de contribuir com a segurança da sociedade e evitar complicações legais.