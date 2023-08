Polícia Civil recupera bicicleta furtada em Maracaju, prende casal de traficantes e apreende drogas e munições

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Maracaju-MS, tomou ciência que na data de ontem, 29/08, uma bicicleta da marca Caloi, de cor preta, que havia sido furtada no Centro Olímpico de Maracaju, teria sido avistada por populares em uma residência localizada na Rua Avaré. Em posse de tais informações, os policiais civis dirigiram-se até o local, onde foram informados por moradores que de fato a bicicleta furtava esteve no endereço, mas que, contudo, quem estava em sua posse seria a pessoa de J.V.J.R. (25).

No intuito de recuperar o bem, os policiais civis dirigiram-se até o novo endereço, localizado à Rua Ipê Amarelo, no bairro Vila Juquita. Ao adentrarem no imóvel, se depararam com grande quantidade de drogas, do tipo crack e maconha, além de balanças de precisão, caderno com anotações de vendas de entorpecentes e ainda, munições de uso restrito. No local também foi encontrada a bicicleta subtraída, que foi apreendida e devolvida ao legítimo proprietário.

Ao serem indagados, os ocupantes do imóvel, sendo eles um casal de namorados, J.V.J.R. (25) e M.S.R. (17), o homem acabou por assumir a propriedade de todos bens ilícitos, bem como ainda afirmou ser faccionado à conhecida organização criminosa paulista. Ele disse ainda que vende as substâncias ilícitas pelo valor de R$ 10,00 cada porção de crack e por R$ 50,00 a porção de cocaína.

Diante de tais fatos, ambos os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. Eles irão responder pelos crimes/atos infracionais de Tráfico de Drogas (artigo 33 da Lei 11.343), Associação para o Tráfico (artigo 35 da Lei 11.343), Posse Ilegal de Munição de Uso Restrito (artigo 16 da Lei 10.826) e por Receptação (artigo 180 do Código Penal). O homem ainda será indiciado pelo delito de Corrupção de Menores (artigo 244-B do ECA), vez que praticava atos ilícitos junto de sua namorada, menor de idade (17 anos).

A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju reforça o canal de denúncias à comunidade, garantindo o sigilo absoluto do denunciante para informações que auxilie na elucidação e combate a crimes: WhatsApp – (67) 99663-3977 e (67) 99996-6706.