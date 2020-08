NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Policia Civil recuperou uma bike roubada de um adolescente. Nesta quinta-feira (19), o pai da vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil do Município e relatou que o mesmo estava voltando para casa, após visitar a namorada, quando foi abordado por um homem que seguia de bicicleta, próximo a rodoviária. Ainda segundo o relato, o suspeito do roubo portava um estilete e exigiu que o jovem entregasse sua bicicleta e fosse embora.

Segundo o pai do jovem, o mesmo não procurou à Polícia na ocasião do crime por não acreditar que teria o bem recuperado. O adolescente relatou que, ao ver sua bicicleta no anúncio, entrou em contato com a mulher que realizava a venda e conseguiu descobrir seu endereço. Tão logo noticiado os fatos, policiais da Seção de Investigações Gerais foram até o local e recuperaram a bicicleta.

As circunstâncias acerca da autoria do roubo seguem em investigação, havendo possibilidade de que os responsáveis sejam incursos nos crimes de roubo e receptação.