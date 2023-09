Polícia Civil recupera celular roubado e prende receptador em Três Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (25/09), agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Três Lagoas/MS prenderam em flagrante delito um homem, de 54 anos de idade, suspeito da prática do crime de receptação dolosa. Ele foi encontrado em posse de um aparelho de telefone celular roubado, o qual havia escondido na residência de um familiar.

O crime ocorreu na madrugada de domingo, 24/09, quando um indivíduo abordou uma mulher, no momento em que esta chegava para trabalhar, e depois de derrubá-la no chão, subtraiu seu aparelho de telefone celular e fugiu.

Conduzido à sede da SIG, o suspeito acabou confessando que havia escondido o aparelho celular na residência de um familiar, pois havia recebido o telefone como garantia de um empréstimo que havia feito a um indivíduo que sabia ser autor de diversos furtos na cidade. Ele disse que desconfiou da origem ilícita, mas mesmo assim, resolveu ficar com o objeto.

Ele foi autuado em flagrante por receptação, e após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, onde aguardará a disposição da Justiça.

Os agentes da SIG e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) continuam as investigações para localização do autor do roubo. O aparelho celular foi devidamente apreendido, e após a realização do exame pericial, embora danificado, será restituído à legítima proprietária.

Serviço – A SIG/TL (Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas/MS) solicita a colaboração e apoio de toda população trêslagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.