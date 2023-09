Polícia Civil recupera duas motocicletas furtadas e indicia o autor

Na manhã desta segunda-feira, 18/09, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículo), verificou que dois furtos de motocicletas teriam sido praticados no fim de semana, com o apoio de um Fiat/Punto branco. Após trabalho investigativo, referido veículo foi encontrado em uma residência no bairro Pioneira, nesta Capital.

No local, os policiais foram atendidos por um casal. O homem, ao ser questionado, acabou confessando o furto, indicando onde os veículos estavam escondidos.

Uma equipe da DEFURV foi até outra residência no bairro Rouxinóis, que estava sem morador naquele momento, e localizou as motos nos fundos do imóvel. O suspeito informou que praticou os crimes com o auxílio de seu irmão, que é morador da casa do bairro Rouxinóis e o autorizava guardar os objetos furtados, em troca de entorpecentes.

O Fiat/Punto e as motocicletas foram apreendidas e o suspeito foi indiciado em dois inquéritos de furto qualificado. Os demais comparsas foram devidamente qualificados e serão oportunamente intimados para interrogatório.

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser enviados pelos números: (67) 99331-2974 (WhatsApp) e (67) 99226-0062 (WhatsApp).



