Polícia Civil recupera em Maracaju, veículo subtraído em Fátima do Sul

Em menos de 12 horas após subtração, a Polícia Civil, por intermédio da SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Maracaju, conseguiu recuperar um automóvel escondido em local conhecido como “Favelinha/Cracolândia, em Maracaju-MS. O carro, um Fiat Mob, foi subtraído em Fátima do Sul ontem, 23/07 e localizado hoje, 24/07.

Segundo apurado, chegou ao conhecimento da Delegacia de Maracaju, que neste domingo, durante o período noturno, um indivíduo identificado como L.A.C.O (34) teria subtraído um automóvel Fiat/Mob, de cor preta, na cidade de Fátima do Sul/MS. De acordo com a vítima, que trabalha em um Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, ela estacionou o carro no local, seu carro foi furtado e o suspeito seria um interno, pessoa violenta e dependente químico de crack e cocaína, que fugiu com o veículo, tomando rumo até então ignorado.

Em posse de tais informações, as equipes de investigação iniciaram as diligências em busca do autor dos fatos, cientes que tal indivíduo poderia estar com o veículo subtraído em Maracaju, uma vez que residia nesta cidade. Em diligências ininterruptas, os policiais civis conseguiram encontrar o automóvel no lugar popularmente conhecido por “Favelinha/cracolândia”.

O veículo havia acabado de ser estacionado em um espaço de difícil acesso, a fim de evitar a ação policial. Ao observar a aproximação da viatura policial, o autor fugiu e abandonou o carro.

O veículo foi apreendido e será restituído ao real proprietário. O caso segue em investigação.