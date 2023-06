Policia Civil recupera equipamentos roubados de fotógrafo e prende suspeitos por receptação e tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) conseguiu recuperar todos os equipamentos que foram roubados de um fotógrafo, avaliados em cerca de R$ 15.000,00. Além disso, duas pessoas foram presas, uma por receptação e outra por receptação e tráfico de drogas.

Conforme apurado, o roubo ocorreu na madrugada do dia 25/06, quando o fotógrafo foi abordado por um grupo de pessoas na orla morena, na cidade de Campo Grande-MS, após sair de uma festa em que realizava a cobertura. Utilizando uma faca, os criminosos roubaram todos os equipamentos de trabalho da vítima.

Após o registro do crime, a equipe de investigadores foi contatada pela vítima e por amigos, informando que os objetos estavam sendo oferecidos na internet por uma mulher. A partir dessas informações, a equipe iniciou o monitoramento da suspeita e levantou seu endereço.

Foi possível identificar que A.R.S.M. (49) estava vendendo os equipamentos roubados por um preço muito baixo na região oeste da capital. Quando a equipe visualizou a venda sendo realizada em plena luz do dia, abordou e prendeu A.R.S.M. por receptação.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com ela 64 papelotes de pasta base de cocaína, que confessou vendê-los por R$ 10,00 cada. A.R.S.M. revelou que adquiriu os equipamentos de um indivíduo de nacionalidade boliviana identificado como J.C.P.R. (25), segundo ela, J.C.P.R. aceitou receber três “paradinhas” de crack em troca de todo o equipamento roubado.

A.R.S.M. levou os policiais até J.C.P.R., que alegou ter tomado a mochila de outro usuário na antiga rodoviária, mas negou ser o autor do roubo. Ele admitiu ser viciado em pasta base e afirmou que entregou a mochila para A.R.S.M. em troca de entorpecentes, com a promessa de que ela lhe daria uma parte do dinheiro obtido com a venda.

Na delegacia, a vítima não reconheceu nenhum dos suspeitos como autores do roubo e J.C.P.R. foi responsabilizado por receptação e A.R.S.M. por receptação e tráfico de drogas. Todos os objetos recuperados foram devolvidos ao proprietário legítimo, enquanto os investigados permanecem presos, aguardando a determinação do judiciário.