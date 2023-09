Polícia Civil recupera ferramentas furtadas e prende receptador em Costa Rica

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, obteve mais um êxito em sua luta contra a criminalidade ao recuperar ferramentas furtadas em uma construção localizada no bairro Bela Vista. Além disso, a ação realizada nesta segunda-feira, 11/09, resultou na prisão do receptador, R.B.Q., de 30 anos de idade.

O caso teve início na manhã, quando foi registrada a notícia do furto das ferramentas na referida construção. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu localizar o receptador, que estava em posse das ferramentas furtadas.

Em seu interrogatório, acompanhado por advogado constituído, o suspeito admitiu ter adquirido os produtos furtados pelo valor de R$200,00. A prisão do receptador, R.B.Q., ocorreu em conformidade com a legislação vigente. Ele pode ser condenado pelo crime de receptação, com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa.

As investigações seguem para identificar e localizar o autor do furto das ferramentas, a fim de que ele também possa ser responsabilizado pelo crime que cometeu.

A Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica-MS reforça seu compromisso em combater a criminalidade, proteger o patrimônio dos cidadãos e garantir a segurança da comunidade. A colaboração da população é fundamental para o sucesso das investigações, e denúncias e informações relevantes são essenciais para o trabalho policial, podendo ser realizada pelo telefone/whatsApp (67) 3247-6500.