IVINHEMA-MS (Correspondente) – Polícia Civil recupera madeira furtada avaliada em R$5.900,00 reais de uma propriedade rural localizada no Bairro Laranja, no Distrito de Amandina, em Ivinhema. Diligências foram realizadas resultando na prisão de três indivíduos responsáveis pela prática do furto. Um dos suspeitos, um homem de 44 anos, confirmou toda a ação. Os identificados como responsáveis pelos fatos responderão pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas.