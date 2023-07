Polícia Civil recupera máquina de solda furtada em serralheria de Jardim

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia da cidade de Jardim/MS, três horas após o registro da ocorrência de furto acontecido em uma serralheria, identificou e prendeu em flagrante o autor A.M.M. (23). O bem furtado foi recuperado e restituído imediatamente ao real proprietário.

Assim que tomou conhecimento do crime, nesta quinta-feira, 20/07, a equipe policial iniciou diligências e com apoio de um policial do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), efetuou a prisão do autor do furto. A.M.M. havia deixado o presídio há poucos meses e atualmente cumpria pena no regime de monitoramento eletrônico, o que não o impediu de continuar na prática delitiva.