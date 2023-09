Polícia Civil recupera objetos furtados em lotérica e faculdade de Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª DP de Campo Grande-MS, conseguiu recuperar nesta última sexta-feira, 21/09 objetos que foram furtados em uma lotérica e em uma faculdade. Os dois casos ocorreram na capital.

O primeiro furto foi de um telefone celular avaliado em cerca de R$ 1.500,00. De acordo com as investigações, uma mulher de 59 anos fazia pagamentos em uma casa lotérica localizada no centro da cidade e esqueceu o aparelho no local. Em seguida, chega uma cliente e coloca sua bolsa em cima do aparelho esquecido.

Nesse tempo, a vítima volta, pergunta se alguém tinha visto seu telefone, mas a autora segue escondendo-o até o momento que a vítima deixa o local. Em seguida ela se apodera do objeto e o leva consigo.

Toda ação foi flagrada pelo sistema de monitoramento da lotérica. Após localizada, a suspeita confessou o crime e apresentou o aparelho subtraído.

Já o segundo caso aconteceu em uma faculdade, de onde foi furtado um Ipad da marca Apple avaliado em cerca de R$ 3 mil, além de documentos pessoais e um cartão de crédito, pertencentes a uma estudante universitária.

Em diligências realizadas através de informações provenientes do rastreio do aparelho Apple, a polícia localizou em uma loja de celulares o Ipad da vítima. As investigações apontaram que o responsável pelo furto foi um rapaz de 17 anos em conluio com uma colega de escola.

Ao ser ouvido, o adolescente infrator afirmou que frequentava a faculdade onde fez um curso preparatório, momento em que avistou a mochila e decidiu furtá-la. Após ter indicado onde havia deixado os objetos, a equipe policial os recuperou e os devolveu à proprietária.

Neste caso, como envolve adolescente, a investigação será remetida à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), para prosseguimento nas diligências no intuito de localizar a segunda adolescente envolvida no caso.