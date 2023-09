Polícia Civil recupera objetos furtados no Jardim Itamaracá em Campo Grande

Na tarde desta quarta-feira, 06/09, um casal foi preso em flagrante delito por equipe da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, no bairro Itamaracá, pela prática do crime de Receptação. Os indiciados foram surpreendidos pelos agentes de Polícia quando anunciavam à venda em um grupo de classificados do aplicativo WhatsApp, um Fogão cooktop e um videogame XBOX 360, produtos de furto ocorrido em 04/09/2023, no mesmo bairro.

Os policiais civis estavam investigando o furto e surpreenderam os autores da receptação que acabaram por confessar a prática do crime e apontar o suspeito do furto. As investigações continuam para a localização do autor do crime furto.