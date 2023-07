Polícia Civil recupera veículo e indicia receptador/estelionatário em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Furto e Roubo de Veículos (DEFURV), recuperou veículo e indiciou receptador/estelionatário. Conforme apurado, na última quinta-feira, 06/07, a equipe policial conseguiu recuperar um veículo VW/Gol, que havia sido apropriado indevidamente por um proprietário de uma oficina e, segundo a vítima, posteriormente foi “penhorado” por drogas no bairro Portal Caiobá, na cidade de Campo Grande-MS.

A vítima informou que deixou seu veículo em uma oficina para realizar reparos, porém, o proprietário se apropriou do automóvel e o utilizou como garantia em um negócio envolvendo drogas. Contou ainda que cerca de um mês atrás, descobriu a identidade do receptador e foi até o local informar que o veículo pertencia a ela e possuía restrição criminal.

No entanto, o responsável não devolveu o automóvel, alegando tê-lo comprado e não estar mais em sua posse, ocultando-o da vítima. Posteriormente, no dia 06/07, um homem entrou em contato com a vítima informando que havia adquirido o veículo e solicitou que se encontrassem para que ela assinasse o recibo de transferência para regularização junto ao Detran/MS.

Com as informações do novo comprador, a vítima compareceu à DEFURV, que prontamente realizou diligências e localizou o veículo no bairro Portal Caiobá, apreendendo-o. O homem que estava de posse do veículo indicou de quem o havia comprado, sendo o mesmo indivíduo com quem a vítima já havia solicitado a devolução do automóvel anteriormente.

Diante disso, os policiais dirigiram-se a um imóvel no bairro Portal Caiobá, onde identificaram o receptador e o intimaram a comparecer à Delegacia para prestar esclarecimentos. No entanto, o indivíduo não compareceu e foi indiciado indiretamente e responderá pelo crime de receptação, por estar ciente de que estava na posse de um veículo proveniente de crime e não o devolveu à vítima e por estelionato, por vender o veículo como se fosse seu, enganando o comprador.