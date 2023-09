Polícia Civil recupera veículo furtado em Anastácio

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Anastácio-MS, conseguiu recuperar um veículo que havia sido subtraído na madrugada do dia 19/09/23. Segundo apurado, o registro da ocorrência do furto foi feito logo no início da manhã.

O carro, um Fiat Uno de cor branca, teria sido estacionado, pela vítima, em frente a uma residência na Travessa Ragalzi, no centro de Anastácio. No entanto, por volta das 04h30min, o funcionário da vítima percebeu que o veículo havia sido furtado.

O veículo estava com o tanque cheio e a chave de ignição estava embaixo do tapete. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou investigação e conseguiu localizar o carro, que foi periciado e entregue à vítima.

O suspeito do furto é um adolescente que já foi identificado e será responsabilizado pelo ato infracional análogo ao crime de furto qualificado por ter sido em período noturno.