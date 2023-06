Polícia Civil recupera veículo produto de crime patrimonial e apreende arma de fogo em Dourados

A Policia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), de Dourados, em continuação das investigações que originaram na apreensão de 10 kg de pasta base de cocaína na quarta-feira, 28/06, localizou uma propriedade rural onde estava escondido um veículo de carga, produto de crime patrimonial, que estava com restrição e em busca. Durante as diligências, realizadas ontem, 29/06. os investigadores identificaram uma propriedade rural no Travessão do Castelo, próximo ao Canaã I, em Dourados-MS, que era frequentado pelo traficante.

Durante os levantamento e identificação do local, foi identificado que um veículo tipo carreta estava escondido no meio do mato próximo à plantação de milho. Após checagem no sistema policial, verificou-se que tanto a carreta quanto o cavalo estavam com restrição de crime patrimonial.

Desta forma, foi solicitado apoio de outras equipes e realizada incursão na propriedade rural para recuperação do veículo. Na residência, localizada na chácara havia um homem que tentou quebrar o celular ao ver os policiais.

O indivíduo foi identificado como M.A.O., 40 anos. Ele possui passagens criminais por tráfico de drogas, receptação e homicídio.

No local, além do caminhão, foram apreendidas três armas de fogo, sendo: um revólver calibre .22, uma garrucha calibre .38 e uma espingarda calibre .22, além de munições dos calibres citados.

Diante dos fatos, todos os materiais citados foram apresentados na SIG, onde o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. O suspeito foi indiciado e interrogado e os fatos continuam em investigação.