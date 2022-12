A Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo recuperou uma caminhonete Hilux tomada em assalto algumas horas antes na zona rural da cidade. O motorista dirigia seu veículo na linha internacional, quando nas proximidades do “pé de galinha” quatro homens armados com armas longas e pistolas tomaram o veículo em assalto. Motorista e passageiro foram amarrados em meio à mata, um dos criminosos chegou a encostar o cano da arma na perna de umas das vítimas dizendo que ia atirar nela.

Os criminosos saíram em direção ao Paraguai. Após conseguirem escapar, as vítimas procuraram a Delegacia e informaram o ocorrido. Imediatamente os policiais iniciaram diligências para identificar os criminosos bem como recuperar o veículo roubado. Em conjunto com a Polícia Paraguaia, foi possível localizar a caminhonete. No momento da chegada da polícia os ladrões empreenderam fuga, no entanto já foram identificados.