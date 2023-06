Polícia Civil soluciona caso de sequestro e cárcere privado em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), solucionou, nesta quinta-feira, 29/06, um caso de sequestro e cárcere privado, organização criminosa, ameaça, lesão corporal e corrupção de menores em menos de 10 dias, tendo como vítima uma mulher, maior de idade e duas crianças.

O trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil resultou na prisão em flagrante e, posteriormente, na prisão preventiva no total de sete pessoas, além da apreensão de mais dois adolescentes infratores, em um total de nove autores. A resolução contou também com o apoio de policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e Polícia Militar.

Todos os presos encontram-se à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Segundo apurado, o crime ocorreu no último dia 21/06, quando um homem, para forçar a mulher a entregar a guarda dos filhos, a sequestrou, juntamente com as crianças e os manteve em cárcere. Além disso, a mulher foi torturada.

No dia 22/06, quatro indivíduos foram presos e dois menores foram apreendidos em relação ao crime, que também envolve acusações de lesão corporal, corrupção de menores, organização criminosa, ameaça (Violência Doméstica) e posse irregular de arma de fogo.

No domingo, dia 26/06, o GOI prendeu mais uma mulher envolvida e ontem, a DEAM prendeu mais duas, concluindo o caso e responsabilizando todos os envolvidos.