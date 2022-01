CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Na manhã de quinta-feira, 06/01, a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, em menos de 12 horas, localizou e prendeu em flagrante um dos autores de um sequestro acontecido ontem na cidade. O crime aconteceu em uma escola municipal, localizada no bairro Cristo Redentor.

De acordo com o boletim de ocorrência, três assaltantes entraram armados na escola e renderam dois servidores, roubando a bolsa da mulher de 57 anos e o carro dela, um Chevrolet Tracker. Em seguida, os autores vendaram e amarraram as vítimas e as levaram para um cativeiro.

Depois de um tempo, as vítimas foram liberadas próximo de uma ribanceira, em uma rodovia e foram socorridas por uma pessoa que as levaram até a delegacia, para o registro da ocorrência. Assim que a Polícia Civil teve conhecimento dos fatos, iniciou diligências contínuas e ininterruptas, com a finalidade de identificar os autores e recuperar o veículo subtraído.

Os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá conseguiram identificar os autores, além do carro de apoio, que esteve próximo do local durante toda a ação. Diante disso, os policiais foram até a residência de R.M.S.S., 20 anos, que confessou a participação no sequestro. Ele já possui passagem pelo sistema prisional, inclusive pelo crime de roubo.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo e ele foi conduzido até a delegacia onde ficará à disposição da justiça. As investigações continuam para identificação e localização dos demais autores. Todos irão responder por roubo majorado pela restrição da liberdade, pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.

O automóvel que já tinha sido negociado na Bolívia, foi localizado com o apoio da Polícia Boliviana e assim que passar por perícia, será restituído à vítima.

A Delegacia de Polícia de Corumbá informa que denúncias podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp (67) 3234-7115.