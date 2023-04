Polícia Civil tem estande na EXPOGRANDE 2023

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul participa da EXPOGRANDE 2023, o evento agro mais importante do estado. Hoje, 20/04, o Delegado-Geral, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, esteve presente no estande da DELEAGRO, a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato.

O Delegado-Geral participou de reuniões importantes com o Secretário de Justiça Antônio Carlos Videira, Secretário de Segurança Adjunto Ary Carlos Barbosa, o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. Renato Garnes, além de representantes da Acrissul e Famasul, para tratar do trabalho conjunto que vem sendo feito pelas Forças de Segurança, para prevenir, combater e investigar crimes praticados em propriedades rurais do Mato Grosso do Sul.

O Governador Eduardo Riedel e a Senadora Tereza Cristina também estiveram no estande da DELEAGRO.