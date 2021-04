CAMPO GRANDE/MS – Quando cirulava pelo bairro Vespaziano Martins, Ivaldino de Melo Silva (45) foi preso ontem (22) no nício da noite. Ele é o sexto acusado de ter participado do assassinato de Frank Alviso de Lima, no dia 3 março, e era alvo de um mandado de prisão preventiva emitido pela 1ª vara do Tribunal do Júri, de Campo Grande, que foi requisitada pela delegacia especializada

A vítima Frank Alviso foi espancada e depois morto com 3 tiros, sendo um na nuca, por dívida de cerveja. O corpo dele foi encontrado na Rua Engenheiro Paulo Frontin, no Jardim Los Angeles (Foto acima). Por esse crime, cinco já estão na cadeia, inclusive o mandante, o dono do bar, Jobes de Lima Jaques (48), com o qual a vítima tinha dívida de cerveja. A polícia não divulgou detalhes da participação de Ivaldino no crime, mas é certo que será encaminhado para um presídio da Capital.

Os outros acusados que já estão presos são: Rafael Gonçalves Jobes (24), Este o filho do mandante; Sinei Fonseca de Araújo, o “Tico” (30), Gleyson de Sopuza Rocha (23), e Rayson Medina da Silva (21)