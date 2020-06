O crime aconteceu na última Terça-feira (23) dentro da cela do Instituto Penal de Campo Grande. A polícia civil concluiu que o idoso, de 69 anos, foi morto asfixiado, depois de ter as pernas e braços amarrados com fio elétrico e cordas artesanais, e ainda teve a boca tapada com lençol.

Os motivos teriam sido porque presidiário estava incomodando os colegas de cela, gritando e xingando a durante toda noite de segunda-feira (22). Para chegar a referida conclusão, os investigadores ouviram os colegas de cela e os da cela ao lado.

O três homens, de 31, 34 e 65 anos responsáveis pelo crime foram autuados por homicídio.