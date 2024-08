Polícia conduz perícia em Jaraguari; após rompimento da barragem

No dia 29 de agosto de 2024, equipes da DECAT retornaram a Jaraguari para realizar a perícia na barragem que rompeu no loteamento de luxo Nasa Park. O incidente ocorreu no dia 20 de agosto. A delegada Gabriela Stainle afirmou que os detalhes da perícia não foram divulgados e que ainda não há um prazo definido para o término das investigações.

Durante a investigação, será analisado o processo de licenciamento ambiental para verificar se as condicionantes estavam sendo cumpridas e será feito um levantamento dos prejuízos ambientais resultantes do rompimento.

No dia 21 de agosto, a polícia iniciou as oitivas relacionadas ao caso, que foi registrado como crime ambiental. De acordo com o parágrafo 3º do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), é punido quem não adotar medidas de precaução quando exigido pela autoridade competente em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.