A Polícia confirmou que Ronny Ayala Benítez, vulgo “Alemão” é faccionado e autor do assassinato do Prefeito de Pedro Juan Cabalero, José Carlos Acevedo. A confirmação veio através do comissário César Silguero, chefe da divisão contra o crime organizado. Ele destacou que “Alemão” tem pena de prisão em Campo Grande e estaria ligado ao clã de Jarvis Pavão. A outra informação é que Roony foi contratado pela mãe de Gregorio “Papo” Morales.