NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Policiais Civis lotados na 1ª Delegacia de Polícia e na Delegacia Regional do Município efetuaram na quinta-feira (24) o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar. A ação faz parte da Operação Narco Brasil.

Na residência do acusado foram apreendidos 23 porções de crack a quantia de R$ 1.272,00 em posse de uma mulher. Em continuidades as buscas, foi localizado numa gaveta do quarto onde dormia o casal a quantia de R$ 1.819,00 a qual um homem que morava na residência afirmou ser seu, ainda no quarto foi localizado uma caixa de papelão a qual continha moedas e que totalizou R$ 198,70. No quarto foram localizados escondido no fundo de uma caixa de som, uma sacola que com tinha 5 porções de crack que em pesagem totalizou 263,2 gramas.

Encerradas as buscas os policiais conduziram o casal até o 1 DP- Naviraí onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.