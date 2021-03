Policiais da SENAD cumpriram nesta terça-feira (16) uma operação que desencadeou na destruição de 7 hectares de plantações de maconha. O local está situado na área da Colonia Bella Vista. Os hectares removidos equivalem a cerca de 21 toneladas da droga. A irrupção na área de cultivo foi supervisionada pelo procurador Abg. Osvaldo García, que está acertando com os Agentes outras intervenções para evitar a reativação das áreas de cultivo já interveio. As plantações já estavam entrando no período de colheita e outras apenas eram cultivada. Equipes de segurança e monitoramento estão envolvidas na tarefa de prevenir a instalação de centros clandestinos de produção de drogas no país.