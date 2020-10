O traficante Pedro Vilalba Rojas (52) estava com prisão preventiva decretada desde 2013, pelo então juiz Sérgio Moro. Segundo as investigações ele teria traficado para o Brasil mais 1 tonelada de cocaína e maconha. A prisão do traficante paraguaio aconteceu neste domingo (04) durante uma blitz de policiais militares rodoviários na MS-156 próximo a Amanbai, no sul do estado. Ao ser abordado, Pedro Vilalba disse que seguia para Foz do Iguaçu (PR) até Capitán Bado, no Paraguai. Ele estava na companhia da mulher e de um motorista.

A polícia descobriu todo histórico do paraguaio quando desconfiou do comportamento e algumas assinaturas apresentadas pelo acusado. Na averiguação, os policiais descobriram que o paraguaio estava com prisão preventiva decretada desde 2013, pelo então juiz Sérgio Moro, quando ele era magistrado e atuava pela 13° Vara Federal do Paraná. Rojas estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com validade até 2033. A polícia descobriu também que o carro utilizado com placas de Campinas (SP) era falsa, usava nome e documentos falsos. Os agentes ainda descobriram que entre 2010 e 2011, Rojas foi preso 8 vezes por tráfico de drogas. Nesse período ele teria traficado mais de 1 tonelada de cocaína e maconha.