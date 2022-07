O DRACCO investiga Secretaria de Saúde de Selvíria (MS) por favorecer empresas em licitações. As investigações apuram crime de fraude em licitações, peculato e associação criminosa. A operação é denominada de “Vaga Zero”. Na ação foram cumpridas medidas cautelares no Hospital do Município e apreendidos documentos que irão ajudar nas investigações. A Delegacia de Polícia de Três Lagoas (MS) colaborou na operação. Segundo as denúncias, a Secretaria de Saúde do município dispensou licitações de forma ilegal em favor de empresas prestadoras de serviços médicos.