Uma organização que desviou mais de R$ 400 milhões em fraudes é alvo hoje (14) da Operação Alumidas do DRACCO. De acordo com informações preliminares a operação é em conjunto com a SEFAZ e Receita Federal. São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. As investigações apuraram fraudes tributárias, com lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A organização criminosa lesou os cofres públicos em aproximadamente R$ 180 milhões e o patrimônio público federal em cerca de R$ 250 milhões. Não há informações de presos.