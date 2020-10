AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Policia Civil deflagra operação contra furto de energia na cidade. Funcionários da Energisa saíram às ruas nesta quinta-feira (15) para identificar fraudes em medidores de energia de residências e comércios do Município. A operação, intitulada Luz do Pantanal, contou com equipes das delegacias de Aquidauana e de Anastácio.

Os agentes flagraram diversas irregularidades que se amoldam ao crime de furto de energia conhecido popularmente por “gato de energia”. Consumidores que se valiam de fraudes para diminuir o valor da conta foram autuados em flagrante.

Objetivo da operação é garantir a segurança da população e garantir um fornecimento de energia de qualidade. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal brasileiro. Além disso, pode causar acidentes fatais. O número para denúncias é o 0800 722 7272.