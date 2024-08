Polícia deflagra Operação contra “Gatos” de energia em Dourados

A Polícia Civil de Dourados deflagrou a “Operação Quilowatt” para combater furtos de energia elétrica e fraudes na medição de energia em imóveis da cidade. A operação envolveu policiais das 1ª e 2ª Delegacias de Polícia, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Além de peritos criminais e a concessionária ENERGISA.

A ação contou com quatro equipes policiais, duas equipes de perícia técnica e 16 equipes da ENERGISA, que realizaram mapeamento e inspeções em 33 imóveis. O trabalho foi baseado em dados da ENERGISA, que apontaram divergências nas informações de consumo de energia em vários locais, levando as equipes a confirmar a prática criminosa.

Como resultado, cinco pessoas foram levadas à 2ª Delegacia de Polícia. Quatro delas foram autuadas em flagrante pelos crimes de furto de energia elétrica e estelionato. O Delegado Lucas Albé Veppo e Denise Simões, da ENERGISA, destacaram que o “desvio conhecido como “gato” pode configurar crimes de furto ou estelionato. O furto de energia pode provocar acidentes graves, como incêndios e explosões, e é uma das principais causas de mortes relacionadas à energia elétrica no país.

As fraudes na medição sobrecarregam a rede elétrica, prejudicando a qualidade do serviço e causando interrupções e oscilações. A ANEEL estima que as fraudes no Brasil representem um volume significativo de energia, suficiente para abastecer grandes áreas do Estado de Mato Grosso do Sul.

As investigações continuarão para identificar e corrigir outros possíveis pontos de irregularidade na cidade de Dourados.