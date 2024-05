Polícia deflagra Operação contra “gatos na energia”

A Polícia Civil e a Perícia Criminal de Nova Andradina, com apoio da Energisa, identificou possível furto de energia elétrica em Ivinhema. As diligências se concentraram em sete comércios do município ivinhemense sendo que em todos os locais foram constatados pelos peritos criminais e técnicos da Energisa adulterações nos medidores de energia elétrica, que culminavam na redução real da marcação do consumo.

Os empresários foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil e responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude ou estelionato, a depender da espécie de adulteração apresentada em seus respectivos medidores de energia elétrica. Ao total, estima-se o prejuízo em torno de R$ 200 mil.