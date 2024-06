Polícia deflagra operação de combate à “gatos” de energia em Água Clara

Polícia deflagra operação “Conta Certa”, para combater “gatos” na energia em Água Clara. A ação contou com o apoio da ENERGISA e da Unidade Regional de Perícia de Três Lagoas. Após investigações do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com dados da concessória de energia elétrica, foram constatadas divergências de informações sobre o consumo de energia.

Diante disso, as equipes policiais, peritos e técnicos da Energisa foram aos imóveis para vistoria dos padrões de mais de sete imóveis na cidade, nos quais foram constatadas fraudes, pela perícia oficial. Duas pessoas foram presas em flagrante por furto de energia elétrica. As investigações continuam par a identificação e localização dos demais autores.